Темные схемы: адвокат рассказал об участии банкиров в мошенничестве

Адвокат Карабанов: сотрудников банков надо наказывать за участие в мошенничестве

Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов прокомментировал инициативу Центробанка о введении ответственности для топ-менеджеров банков за участие в мошеннических схемах, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Они пользуются своими служебными полномочиями, имеют доступ к информации. Они могут входить в сговор с преступниками и помогать им совершать преступления», — рассказал эксперт.

По его словам, идея может положительно отразиться на финансовом секторе.

На практике за мошенничество несут ответственность только сами злоумышленники и привлечь банк к ответственности очень сложно. Если нет прямых доказательств, он считается невиновным.

В некоторых случаях кредитная организация не пытается решить проблему клиента, а навязывает свои услуги. Сейчас ЦБ из-за массовости обращения пытается решить проблему, заключил эксперт.