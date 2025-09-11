«Телки за рулем»: в Госдуме оценили высказывание депутата из Северной Осетии

Депутат ГД Авксентьева назвала неуважением высказывание осетинского депутата
Общество

Сардана Авксентьева, заместитель председателя думского комитета по депутатской этике осудила высказывание депутата парламента Северной Осетии Сослана Дидарова, назвавшего автолюбительниц «телками с опилками в голове»: она назвала это проявлением неуважения, сообщает Газета.ru.

«Минимизировать подобные казусы поможет законопроект, который предлагает наша партия „Новые люди“ — предоставить гражданам возможность оценивать работу депутатов и сделать результаты оценки публичными», — сказала спикер.

По ее словам, этот инструмент позволит представителям власти тщательнее обдумывать свои публичные высказывания, а гражданам — осознаннее подходить к процессу выборов.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о жалобах жителей Владикавказа на высказывания Сослана Дидарова. Депутат в своих социальных сетях назвал женщин-водителей «силиконовыми телками с опилками в голове», призвав мужчин, «покупающих права» своим родственницам, обязать их к изучению правил дорожного движения.