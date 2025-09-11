«Телки за рулем»: в Госдуме оценили высказывание депутата из Северной Осетии

сегодня в 21:54

Сардана Авксентьева, заместитель председателя думского комитета по депутатской этике осудила высказывание депутата парламента Северной Осетии Сослана Дидарова, назвавшего автолюбительниц «телками с опилками в голове»: она назвала это проявлением неуважения, сообщает Газета.ru .

«Минимизировать подобные казусы поможет законопроект, который предлагает наша партия „Новые люди“ — предоставить гражданам возможность оценивать работу депутатов и сделать результаты оценки публичными», — сказала спикер.

По ее словам, этот инструмент позволит представителям власти тщательнее обдумывать свои публичные высказывания, а гражданам — осознаннее подходить к процессу выборов.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о жалобах жителей Владикавказа на высказывания Сослана Дидарова. Депутат в своих социальных сетях назвал женщин-водителей «силиконовыми телками с опилками в голове», призвав мужчин, «покупающих права» своим родственницам, обязать их к изучению правил дорожного движения.