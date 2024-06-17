Телеведущую Лазареву* обвиняют в оправдании терроризма
РЕН ТВ: Против Татьяны Лазаревой* завели дело об оправдании терроризма
Фото - © кинопоиск.ру
Татьяну Лазареву* уличили в оправдании терроризма. Специалисты провели исследование высказываний телеведущей, сообщает РЕН ТВ.
Ранее в одном из своих интервью телеведущая искренне радовалась тому, что беспилотники бьют по объектам РФ. После чего прокуратора начала проверку, а затем МВД объявило Лазареву* в розыск.
17 июня депутат Госдумы Андрей Альшевских опубликовал документ, в котором отмечается, что специалистами были изучены слова Лазаревой*.
Дополнительное лингвистическое исследование показало, что в высказываниях телеведущей содержатся сведения, направленные на оправдание терроризма.
Против телеведущей заведено дело об оправдании терроризма.
* - Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.