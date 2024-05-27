Телеведущую BBC сняли с рейса из-за просьбы к пассажирам самолета не есть арахис

Телеведущая канала BBC Джорджи Палмер обратилась к пассажирам с просьбой не открывать пакеты с арахисом на борту самолета из-за сильной аллергии у ее дочери. Поступок журналистки настолько разозлил капитана воздушного судна, что всю семью сняли с рейса, сообщает «Лента.ру» .

49-летняя телеведущая с мужем и двумя дочерями летела из Лондона в Турцию. Палмер предупредила экипаж, что у одной из детей очень сильная аллергия на арахис, даже запах орехов может привести к анафилаксии. Поэтому она попросила объявить об этом всем пассажирам.

Сотрудники авиакомпании SunExpress отказали британке, объяснив свое решение новой политикой перевозчика. Тогда пассажиры начали передавать информацию друг другу, что вывело из себя капитана.

«Капитан решил, что из-за аллергии у моей дочери он не хочет лететь с ней на борту. Когда он узнал, что я разговаривала с другими пассажирами, он накричал на меня из кабины», — рассказала Палмер.

После этого семью выставили из самолета. На следующий день они вылетели в Турцию рейсом компании EasyJet. В этот раз экипаж не отказал ей в просьбе объявить информацию, которая имеет жизненно важное значение для дочери телеведущей.