Телемост с военкором Изабеллой Либерман пройдет в Музеоне 27 августа

27 августа в 17:00 все посетители площадки «Моего района» на «Территории будущего. Москва 2030» в Музеоне смогут принять участие в телемосте с военкором Изабеллой Либерман, сообщает пресс-служба АНО «Комплексное развитие района „Мой район“».

Военкор считает, что призвание журналиста сегодня — рассказать спокойно, непредвзято и четко о проблемах, с которыми сталкиваются жители зоны СВО и жители Курска, а также о том, как военные защищают российскую территорию.

Либерман вернулась к работе журналиста, которую до этого оставила, когда впервые в качестве волонтера приехала в зону СВО. Военкор призналась, что на передовой действительно страшно, а еще там почти нет женщин.

«Первая передовая — это была лесополоса, 700 м от противника, бахмутское направление. Тогда он еще не был Артемовском, не был Россией. Было страшно все. Мы поехали и попали под обстрел. Ехала я на БМП (боевая машина пехоты — ред.) с бойцами», — рассказывает Изабелла.

Военкор призналась, что у нее не было своего бронежилета, каски, и ей выдали очень тяжелую броню. В один момент она поняла, что спадает с БМП. Либерман попросила остановиться, но из-за шума ее никто не услышал. Именно в тот момент она поняла, что на передовой нельзя проявлять слабость.

Во вторник Либерман в ходе телемоста, организованного программой мэра «Мой район», выйдет на связь из Курска. Она расскажет, чем живет город сейчас, о чем думают люди, а также о помощи, которую можно предоставить курянам.

Мероприятие состоится на сцене около макета «Планетарной станции» в Музеоне.