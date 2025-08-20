Телеканал RT India будет запущен в Нью-Дели до конца 2025 года

сегодня в 20:27

RT до конца 2025 года планирует запустить телеканал RT India в Нью-Дели

До конца 2025 года RT намерен начать вещание телеканала RT India в Нью-Дели.

По словам вице-премьера РФ Дениса Мантурова, это даст возможность детально освещать развитие российско-индийских отношений.

Такое заявление прозвучало на заседании российско-индийской межправительственной комиссии, посвященной торгово-экономическому, научно-техническому и культурному взаимодействию.

«Логичным является укрепление партнерских отношений по линии средств массовой информации. Уже хорошо известный в Индии медиахолдинг Russia Today планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели. Это позволит подробно освещать события российско-индийских отношений, а также объективно отражать растущую роль наших стран в современном многополярном мире», — отметил Мантуров.

Ранее о планах RT по запуску вещания в Индии сообщала главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.