сегодня в 15:47

Telegram-канал Daily Storm внесли в реестр экстремистов в Беларуси

В белорусский реестр экстремистских материалов включили российский Telegram-канал Daily Storm. Такое решение принял суд города Барановичи, сообщает РБК .

Решение было принято 7 июня. Его причины не раскрываются.

Теперь за репосты из Telegram-канала Daily Storm пользователям Сети может грозить в стране семилетний тюремный срок.

Перечень экстремистских материалов размещен на сайте Мининформации Беларуси. В него включены 977 Telegram-каналов.

В настоящий момент на Daily Storm в мессенджере подписаны около 72 тыс. человек.