Телефестиваль «Встречает Павловский Посад» определил победителей 15 декабря

15 декабря состоялось награждение победителей 8-го ежегодного телефестиваля «Встречает Павловский Посад», организаторами которого по традиции выступает местное телевидение «Радуга» и его главный редактор Анна Суница. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Впервые свои сюжеты на суд жюри представили журналисты Киржачского телевидения, а также юные телевизионщики — Школа видеожурналистики и кино «КИНО_OZ» и Мастерская телевидения «Арт-медиа» из Сергиева Посада.

Шесть сюжетов — и все разные! Отрадно, что в каждом из них есть не только развлекательный, но и познавательный контент.

Каждая команда смогла рассказать о Павлово-Посадском городском округе, как о месте, куда стоит приехать каждому туристу. Музеи, памятники, общественные пространства, памятные, исторические места и выдающие павловопосадцы — всему этому нашлось место в сюжетах телевизионщиков.

Призовые места распределились следующим образом:

1 место — Телекомпания «ВРТ» города Электросталь;

2 место — Киржачское телевидение и Покровский филиал МПГУ;

3 место — Филиал ВГИК.

«Поздравляю всех победителей и призеров и желаю всем телекомпаниям творческих успехов, креативных идей, интересных сюжетов», — сказал Первый заместитель главы округа Филипп Ефанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.