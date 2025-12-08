Техспециалисты и сварщики: какие профессии будут востребованы в 2026 году

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников заявил, что в 2026 году останется стабильным спрос на рабочие специальности и технических специалистов, сообщает Газета.ru .

«Диапазон профессий широк: нужны кадры в химической промышленности, авиации, машиностроении, радиоэлектронике, то есть во всех тех отраслях, что называются приоритетными и высокотехнологичными. Для экономики страны задача импортозамещения, развития собственной технологической базы, роста производительности труда из актуальной стала „экзистенциальной“, то есть жизненной необходимостью», — сказал эксперт.

По его словам, удержание лидирующих позиций позволит поддерживать достаточные темпы развития и компенсировать технологическое отставание. Следовательно, потребность в технических кадрах различных профилей, от специалистов по металлу до экспертов в области биологии, останется актуальной на протяжении долгого времени, отметил вице-президент.

Он также подчеркнул, что важны не только узкие специализации, но и личные качества работников. По прогнозам Пищальникова, наиболее ценным навыком в 2026 году станет способность оперативно приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Сразу за адаптивностью идут такие качества, как многопрофильность и владение навыками из смежных областей.

