Технопарк «Кванториум» из Балашихи выиграл Dсероссийский конкурс «Профориентир»

Детский технопарк «Кванториум» из Балашихи одержал победу во всероссийском конкурсе профориентационных практик «Профориентир». Конкурс был организован для поддержки педагогов, развивающих у школьников интерес к науке и инженерным специальностям.

Педагоги «Кванториума» представили проект «Инженер-энергетик». В рамках двухнедельной программы школьники знакомятся с энергетикой, проходят профессиональные пробы и изучают инженерные специальности. Проект включает четыре модуля, посвященных тепловой, атомной, электрической и солнечной энергетике.

«Такие занятия помогают ребенку получить реальный инженерный опыт и определиться с будущей профессией. Дети, которые заинтересовались этой программой, могут продолжить изучение направления в нашем центре», — отметила методист технопарка Елена Иванова.

Программа «Инженер-энергетик» реализуется в рамках Единой модели профориентации «Билет в будущее». Школьники Балашихи изучают основы энергетики через мастер-классы, игры и проектную деятельность. Конкурс «Профориентир» прошел в рамках проекта «Движение первых» и был посвящен развитию карьеры молодежи, временному трудоустройству школьников и внедрению лучших профориентационных практик в образовательный процесс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.