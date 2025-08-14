Tefal подала в суд на актера Манучарова из-за рекламы сковородок

Французская Tefal подала в суд на российского актера Вячеслава Манучарова за рекламу сковородок, в которой он сравнил продукцию РФ с товарами из Франции, сообщает Mash .

Компания хочет отсудить у артиста 2 млн рублей. Представители Tefal уверены, что Манучаров незаконно использовал их товарный знак, а еще причинил ущерб деловой репутации их продукции.

При этом, в каком именно моменте рекламы россиянин так поступил с компанией, — неизвестно.

Ранее аналогичная история произошла с психологом Вероникой Степановой. На специалиста подали в суд за интеграцию, в которой она сказала, что русские сковородки лучше, чем французские. С мая блогер готовит ответный иск к Tefal на 200 млн рублей.