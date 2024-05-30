Татьяна Витушева провела встречу с жителями Истры

Ключевыми темами встречи стали качество водоснабжения и будущее местной школы.

Водозаборный узел в селе Новопетровское был построен в 1964 году. ВЗУ снабжает холодной водой 8 тыс. жителей, объекты социальной и коммунальной сферы. На данный момент подаваемый ресурс уже не отвечает нормативным показателям — ни по мутности и примесям, ни по давлению. Очевидно, что здесь необходима модернизация ВЗУ аналогичная той, что была проведена нами год назад в Румянцево.

«В диалоге с жителями Новопетровского Антон Велиховский пояснил, что оборудование для водоподготовки будет закуплено в этом году, после чего начнётся монтаж самой станции. Система фильтрации обеспечит потребителей качественным ресурсом. Что же касается напора, то и эта проблема будет решена — за счет установки дополнительной насосной станции, оборудованной тремя центробежными насосами. Министр подчеркнул: задача сложная, но решаемая. Населенный пункт будет включён в профильную госпрограмму», — сказала глава.

Второй важный вопрос, ответа на который ожидали жители — что ожидает Новопетровскую школу в будущем.

«Учебное учреждение входит в топ-500 лучших школ Подмосковья, количество учащихся увеличивается с каждым годом, в стенах преподают лучшие педагоги. Но само здание 1958 года постройки, требует не только ремонта, но и расширения площадей. И этот вопрос может закрыть строительство современного здания школы, о чем также просили местные жители», — уточнила Витушева.

Вопрос был переадресован заместителю министра образования Московской области Андрею Лазареву, который также присутствовал на «выездной администрации». О сроках пока говорить рано, однако замминистра заверил, что данный наказ в ближайшее время будет детально рассмотрен в региональном Правительстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.