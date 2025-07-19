ТАСС: сотрудники СБУ могли до смерти запытать вернувшегося из плена солдата ВСУ

Общество

Солдат ВСУ, который был взят в плен российскими войсками, после чего вернувшийся на Украину в рамках обмена пленными, пропал. Как пишет ТАСС, его могли до смерти запытать сотрудники СБУ.

«Родственники солдата 1-й отдельной танковой бригады сообщили, что военнослужащий бригады Хмыль А. В. пропал без вести после возвращения на Украину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможно солдат отказался снова вступать в ряды ВСУ и возвращаться на фронт и подвергся пыткам.

Ранее   состоялся второй обмен военными пленными  между Россией и Украиной в рамках договоренности, которую удалось достичь в Стамбуле. На Родину вернулись 307 российских бойцов, которые  рассказали о пытках  в украинском плену.