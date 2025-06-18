Tasnim: Иран впервые запустил новую ракету «Саджил»

сегодня в 21:25

Тегеран впервые применил в боевых условиях ракету средней дальности «Саджил», ударив по еврейскому государству, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Tasnim.

Всего Иран запустил три таких ракеты по Израилю.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) после этого заявили, что Иран «сломил» израильские системы ПВО. По их данным, Тегеран получил контроль над небом еврейского государства.

Между тем в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что Иран выпустил 400 баллистических ракет с 13 июня. Зафиксировано 40 мест падения боеприпасов на территории Израиля.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал военную операцию против Ирана, заявляя, что страна близка к созданию ядерного оружия. Тегеран ответил на это ракетными обстрелами еврейских городов, включая Тель-Авив и Хайфу. Сейчас стороны продолжают атаковать друг друга.