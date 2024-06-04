Тарас Ефимов рассказал предпринимателям о нововведениях в системе налогообложения

Совет Госдумы 3 июня рассмотрел и направил для обсуждения в регионах ряд внесенных Правительством РФ законопроектов, направленных на совершенствование налоговой системы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В первую очередь мы устанавливаем долгосрочные источники финансирования бюджетных обязательств. Мы аккумулируем средства в бюджете для того, чтобы решать задачи социального характера. Это источник финансирование всех программ развития, в том числе семьи и детства, социальной инфраструктуры, социальных выплат», — рассказал председатель Комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Одно из нововведений — налог на прибыль меняется с 20% до 25%.

«Сегодня налог на прибыль становится значимым. Благодаря росту экономики у нас растет и доля прибыльных предприятий, практически она уже превышает 75%. Сейчас принимается ряд стимулирующих мер и в первую очередь они коснутся тех предприятий, которые не выводят свою прибыль в офшоры, а оставляют на развитие производств», — добавил Ефимов.

По его словам, при доходе свыше 60 млн рублей вводится обязанность по уплате НДС.

«При этом появляются несколько видов возможностей уплаты НДС. Он остается также 20%, то есть не увеличивается, но появляется и альтернатива. Надо понимать, что НДС в 20% платится не со всей суммы, а именно с разницы, оставшейся у предприятия, а теперь появляется возможность платить 5% НДС просто со всего оборота, без права на вычет», — уточнил депутат.

Будет внедрена налоговая амнистия. На данный момент налоговая нагрузка для малого бизнеса на «упрощенке» ниже, чем для лиц, применяющих общий режим налогообложения, на практике это приводит к дроблению бизнеса и созданию неравной конкуренции.

Ефимов добавил, что в ближайшее время проекты федеральных законов будут оперативно рассмотрены в Мособлдуме с участием экспертного сообщества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.