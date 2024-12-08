Танцы помогают жителям Подмосковья «серебряного» возраста в укреплении здоровья

сегодня в 16:45

Проект «Активное долголетие» дает уникальную возможность людям старшего поколения вести активный образ жизни. Одним из самых востребованных направлений программы остаются танцы. Королевские долголеты активно изучают разные стили и направления: народный, эстрадный, современный, спортивный. На занятиях участники танцевальных групп учатся не только двигаться, но и узнают об истории и традициях танца, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Результаты регулярных занятий очевидны: участники проекта отмечают положительные изменения в состоянии здоровья — улучшается подвижность суставов и осанка, появляется гибкость, нормализуется дыхание. И это не удивительно — организм получает необходимую аэробную нагрузку, сопровождающуюся положительными эмоциями. Поэтому долголеты-танцоры признаются, что они всегда пребывают в хорошем настроении.

Проект «Активное долголетие» стартовал в Королеве в 2019 году и постоянно пополняет ряды участников. Сегодня в клубах «Активного долголетия» занимается почти 12 тыс. королевцев «серебряного» возраста.

Расширяется и перечень активностей: долголеты наукограда посещают бассейн, занимаются йогой, оздоровительной физкультурой, скандинавской ходьбой, пением, танцами, катаются на сап-бордах, играют в настольный теннис, выезжают на экскурсии, а также постигают азы компьютерной и финансовой грамотности.

Особой популярностью пользуются интересные и необычные направления, таких в Королёве несколько: плавание на сапах, катание на лошадях, театральное мастерство, нейрогимнастика, куклотерапия и сказкотерапия.

С полным списком направлений и экскурсионных программ можно ознакомиться на официальном сайте проекта: dolgoletie.mosreg.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.