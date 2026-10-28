Таможне аэропорта Внуково исполнилось 35 лет

Внуковская таможня отмечает 35-летие. Она была образована в 1991 году. Юбилей сотрудники традиционно встречают на рабочем месте.

На таможенном посту Аэропорт Внуково пассажирский трудятся 5 смен, в каждой — около 26 человек. Работа требует повышенного внимания и крепких нервов: пассажиры и ситуации бывают разными. Каждый день таможенники решают сотни сложных задач, проверяют на соответствие нормативным актам и действующему законодательству.

«Таможенная служба контролирует ввоз товаров для личного пользования, перемещаемых физлицами. Пассажиры должны соблюдать правила ввоза товаров и ряд ограничений», — рассказал заместитель начальника таможенного поста аэропорта «Внуково» пассажирский — начальник отдела ОСТП № 2 Сергей Кравченко.

Служат в таможне и четвероногие специалисты. Кинолог Алена Панова вместе с напарницей — бельгийской овчаркой Герсой — заступает на смену: проверка багажа, работа в зоне прилета, в «зеленом» коридоре — весь день расписан по минутам. В таможне Алена уже 10 лет.

«Работа с животными — это всегда интересно, всегда динамично. Она такая специфическая — для меня это уже скорее стиль жизни, чем работа», — добавила ведущий инспектор кинологического отдела Внуковской таможни Алена Панова.

Только за 9 месяцев 2026 года через таможню прошло более 6 миллионов пассажиров — на 7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Это требует от сотрудников собранности, включенности и готовности в любой момент пресечь нарушения со стороны прибывающих или убывающих граждан ради безопасной работы воздушной гавани.