«Таллин утопал в цветах»: в Минобороны рассказали об освобождении Эстонии

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Минобороны России на сайте ведомства разместило рассекреченные документы о фашистской оккупации и освобождению Эстонской ССР в годы Великой Отечественной войны.

На сайте Минобороны создали новый исторический раздел «Освобожденный Таллин утопал в цветах», приуроченный к 80-летию освобождения города от войск вермахта.

В разделе опубликованы ранее засекреченные документы о зверствах оккупантов и детали операции по изгнанию фашистов из Таллина 22 сентября 1944 года.

«Удар наших войск в направлении Таллина был внезапным и сокрушительным. Оборонявшая город оперативная группа „Нарва“ в составе армейского и танкового корпусов с позором бежала», — указано в публикации.

Жители города встречали воинов-освободителей цветами и целовали их, отмечено в документах ведомства.