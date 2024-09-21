«Таллин утопал в цветах»: в Минобороны рассказали об освобождении Эстонии
Минобороны России на сайте ведомства разместило рассекреченные документы о фашистской оккупации и освобождению Эстонской ССР в годы Великой Отечественной войны.
На сайте Минобороны создали новый исторический раздел «Освобожденный Таллин утопал в цветах», приуроченный к 80-летию освобождения города от войск вермахта.
В разделе опубликованы ранее засекреченные документы о зверствах оккупантов и детали операции по изгнанию фашистов из Таллина 22 сентября 1944 года.
«Удар наших войск в направлении Таллина был внезапным и сокрушительным. Оборонявшая город оперативная группа „Нарва“ в составе армейского и танкового корпусов с позором бежала», — указано в публикации.
Жители города встречали воинов-освободителей цветами и целовали их, отмечено в документах ведомства.