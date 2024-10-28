Сыры подмосковного производителя получили награды в международном конкурсе

Сыры подмосковного производителя «Рота-Агро» получили золотую и бронзовую награды по итогам международного конкурса сыров «Cheese Open 2024». В мероприятии приняли участие 28 отечественных производителей, представив 380 образцов сыра, а также представители стран Центральной Азии, Индии, Ирана и других. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Обладателем золотой медали стал полутвердый выдержанный сыр от «Роты-Агро» из смеси овечьего и коровьего молока «Монтарино Микс» с плотной текстурой и сладким послевкусием. В процессе созревания, который составляет 120 дней, сыр меняет свой оттенок от бледно-молочного до светло-желтого. Бронзовую медаль получил «Камамбер», который также производится в Подмосковье, уникальность которого в продолжении процесса созревания в течение всего срока годности. При этом, сыр меняет структуру, вкус и аромат.

Агропромышленный комплекс «Рота-Агро» объединяет 5 сельскохозяйственных предприятий, занимающихся молочным животноводством, растениеводством и производством сыра.

На молочных фермах содержится около 5 тысяч коров голштино-фризской и айширской породы, 450 голов молочных овец породы лакон.

Кроме этого, в октябре агропромышленный комплекс «Рота-Агро» запустил завод по производству сыров мощностью около 12 тонн в сутки и до 5 тыс. тонн в год на территории Ленинского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.