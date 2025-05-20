Сыр в мышеловке: юрист объяснил опасность обещаний высокого дохода от инвестиций
Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры», юрист Дмитрий Кваша заявил, что обещания высоких доходов при инвестициях часто может оказаться признаком мошеннической схемы, сообщает Общественная Служба Новостей.
«Надо понимать — на рынке встречаются прямо открытые мошенники с черными проектами, которые нацелены на то, чтобы изъять у человека деньги и ничего ему потом не предоставить — не отвечать и просто скрыться», — сказал эксперт.
Другая категория недобросовестных участников рынка — это те, кто работают в серую, то есть стремятся прописать в договоре собственную защиту, скрывая это от клиента.
Часто это биржевые инвестиции и паевые инвестфонды, инвестиции и недвижимость и криптовалютные проекты. Чтобы избежать значительных потерь, стоит очень внимательно читать договор и предварительно проверять всю информацию о продукте, заключил эксперт.