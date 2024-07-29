Сына известного советского актера арестовали за распространение наркотиков

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Суд в Москве арестовал на 2 месяца сына актера Сошальского по делу о наркотиках

Останкинский районный суд Москвы до 26 сентября 2024 года арестовал 25-летнего Владимира Сошальского, который обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Сошальский обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил фигуранту наказание в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Как сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости», арестованный является сыном известного советского актера Владимира Сошальского, который получил известность благодаря ролям в фильмах «Укрощение строптивой», «Жизнь Клима Самгина», «Прохиндиада или Бег на месте», «Дуэнья» и др.

Правоохранительные органы задержали Сошальского младшего с поличным в момент закладки партии запрещенных веществ. В ходе досмотра выяснилось, что мужчина давно занимается распространением наркотиков.