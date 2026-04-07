Сын пропавшей Усольцевой заявил о желании лично участвовать в поисках семьи

Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с семьей в тайге в Красноярском крае, рассказал о планах по поискам, сообщает РИА Новости .

Он заявил, что планирует лично принимать участие в новых активных поисках.

«Конечно буду, во время первых поисков я по 14 часов в день ходил», — заявил Баталов.

Супруги Усольцевы и их дочь пропали 28 сентября во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их поиски планируется возобновить в конце мая — начале июня, когда сойдет снег. В процессе будут использовать профессиональные металлоискатели.

