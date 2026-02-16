Сына Лады-Русь* отправили в колонию на 17 лет за создание лаборатории мефедрона

Сына известной целительницы Светланы Лады-Русь* Илью Пеунова посадили в колонию на 17 лет за производство наркотиков. Он был задержан еще в марте 2025-го в квартире в Самаре, а осужден практически год спустя, сообщает Baza .

Там обнаружили нарколабораторию по изготовлению мефедрона. По информации правоохранителей, мужчина успел создать около 11 килограмм вещества и подготовил его для сбыта.

Пеунова задержали правоохранители. Через год его отправили в колонию строгого режима на 17 лет. В доход государства у мужчины изъяли квартиру и автомобиль.

Пеунов — сын Светланы Лады-Русь (Пеуновой)*. Она создала Центр народной медицины в Самаре, после этого увлеклась геополитикой.

Пеунова* заявляла, что она спасительница и последняя надежда людей в сражении с рептилоидами с планеты Нибиру. Однако затем на целительницу возбудили уголовные дела из-за мошенничества, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и формировании НКО, которая посягает на личность и права россиян.

Ладу-Русь* объявили в международный розыск. Также женщину заочно арестовали.

*Лада-Русь Светлана Михайловна признана в России иностранным агентом

