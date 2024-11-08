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Свыше 94 млн вызовов поступило на номер «112» в Подмосковье с запуска системы

Система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» продолжает бесперебойно работать, обеспечивая оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации в регионе. Так, с момента запуска системы было обработано более 94 млн вызовов, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Операторы системы-112 обработали 213 226 вызовов, что также отражает снижение нагрузки на экстренные оперативные службы.

Центральный и региональные центры обработки вызовов (ЦОВ и РЦОВ) приняли и обработали 5 554 вызова, что на 11% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

В другие регионы России было направлено 2 052 вызова, что на 6% больше по сравнению с прошлой неделей.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» передала 200 вызовов, что на 3% больше, чем на предыдущей неделе.

Система-112 Московской области подтверждает свою эффективность и стабильность, обеспечивая надежную связь со службами экстренного реагирования и безопасность жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.