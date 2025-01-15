Свыше 80 мероприятий состоялось в Раменском округе в период праздников

В Раменском широко отметили новогодние и рождественские праздники. На территории муниципального округа с 28 декабря по 9 января прошло свыше 80 мероприятий, которые посетили около 30 тысяч жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

В самом Раменском состоялось 25 новогодних событий, собравших 11 тысяч гостей. Среди крупных мероприятий — благотворительная акция «СВОй Дед Мороз» и народное гуляние «Рождественские забавы» 7 января на площадке «Лира». Также в разных районах города в праздничные дни работали тематические площадки «Новогоднее настроение».

Раменский городской парк принял около 4800 посетителей новогодних мероприятий. Резиденцию Деда Мороза посетили 2 772 человека, а более 1 000 писем с пожеланиями были собраны и отправлены в Великий Устюг.

Для обеспечения безопасности проводились инструктажи по технике безопасности, антитеррористической защите и предотвращению пожароопасных ситуаций. Привлекались сотрудники правоохранительных органов, частных охранных предприятий и народная дружина. Был составлен график дежурств для оперативного реагирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.