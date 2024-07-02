Свыше 7 тыс случаев незаконной торговли устранено в Подмосковье с начала года

В Московской области выявлять места несанкционированной уличной торговли помогает нейросеть. Более 6 600 камер сети «Безопасный регион», объективы которых захватывают проходимые людные места, где чаще всего собираются продавцы, задействованы в мониторинге. С начала года таким образом было устранено 6 333 нарушения. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Данный вид деятельности без оформленных надлежащим образом документов создает условия недобросовестной конкуренции для законопослушных предпринимателей. Более того, в таких местах зачастую отсутствует контроль за соблюдением прав потребителей, а также качеством продукции», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве уточнили, что несанкционированная торговля попадает под статью 14.1 КоАП РФ, согласно которой в отношении нарушителей предусмотрен штраф в размере от 500 до 2 000 рублей. С начала года в регионе по указанной статье было составлено 612 протоколов об административных правонарушениях.

Во избежание повторных штрафов, предприниматели регистрируют торговую деятельность. Например, в городском округе Красногорск была узаконена торговля по адресу: улица Большая Воскресенская, дом 1, где теперь установлен законный нестационарный торговый объект.

Оформить заявку на включение мест под размещение нестационарных торговых объектов в схему можно на портале «Госуслуги Московской области». Предпринимателям стоит помнить про визуальный облик городских пространств: не мусорить и не засорять прилегающие территории.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.