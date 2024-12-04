Свыше 625 человек заблудились в подмосковных лесах в 2024 году

В системе «Единой службы спасения 112» в круглосуточном режиме принимают обращения жителей региона, в том числе с просьбой о помощи от тех, кто потерялся в лесу. Затем информация поступает в региональную диспетчерскую службу ГАУ МО «Центрлесхоз» и передается участковым лесничим ГКУ МО «Мособллес». На помощь вместе с лесничими выдвигаются поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт», МЧС России и «Мособлпожспас», сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«С начала 2024 года мы получили звонки от 627 человек, которые заблудились в лесу. С просьбой помочь найти дорогу домой звонили сами потерявшиеся или их родственники и соседи. К счастью, все вернулись к своим родным», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Состав «группы риска» не изменился — это пожилые люди, подростки и дети, а также те, кто отправился в лес с незаряженным телефоном или даже без него.

Только за три осенних месяца найти дорогу из леса домой затруднились 63 человека — 27 мужчин, 26 женщин и 10 детей разного возраста.

Большинство заблудившихся в лесах Подмосковья были одеты в камуфляжную форму или неяркую одежду, что значительно затрудняло их поиски лесничими и поисково-спасательными отрядами.

Отправляясь в лес, стоит сообщить родственникам или друзьям куда идете. Нужно подобрать соответствующую одежду, желательно ярких цветов, а также взять с собой перекус, воду, спички, набор необходимых медикаментов и заряженный телефон.

Если в лес собрался пожилой родственник, инвалид или ребенок, не стоит позволять ему уходить одному.

В лесу необходимо обращать внимание на ориентиры: тропы, большие камни и наросты на деревьях — на все то, что поможет вспомнить обратную дорогу. В лесу самое главное — не терять самообладания. Нельзя двигаться в темное время суток, ходить по звериным тропам и выходить на болотистые участки.

Если заблудились, не стоит паниковать, необходимо сразу позвонить на номер 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.