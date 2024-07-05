Свыше 60 предпринимателей Подмосковья приняли участие в бизнес-тренингах

В Московском областном филиале президентской академии завершились бесплатные тренинги для предпринимателей региона. Участие в мероприятиях, организованных центром «Мой бизнес» Московской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», приняли более 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В рамках обучения прошло несколько тренингов на такие темы, как «Разработка контента: что снимать, как оформлять», «Создаем контент для соцсетей», «Применение проектного подхода в бизнес-планировании» и «Оценка эффективности реализации бизнес-плана и проекта».

Слушатели научились применению проектного подхода в бизнес-планировании и оценке эффективности реализации бизнес-плана, получили навыки разработки и создания контента для продвижения собственного продукта/услуги.

Информация о мероприятиях для предпринимателей доступна на инвестиционном портале Московской области и в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».

Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.