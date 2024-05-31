Свыше 550 учащихся Подмосковья стали победителями чемпионата «Абилимпикс»

сегодня в 11:34

В Подмосковье завершился десятый региональный чемпионат «Абилимпикс», который является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

По итогам чемпионата 557 человек стали победителями в 93 компетенциях.

Чемпионат профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями проходил на базе 24 образовательных учреждений Московской области, собрав более 950 участников из 287 организаций. Участники соревновались в трех категориях: школьники старше 14 лет, студенты и специалисты предприятий.

«Победители были награждены медалями, дипломами и памятными подарками. Они представят Московскую область в финале Национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдет в Москве в октябре. Желаем ребятам удачи!» — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.