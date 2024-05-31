Свыше 550 учащихся Подмосковья стали победителями чемпионата «Абилимпикс»
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В Подмосковье завершился десятый региональный чемпионат «Абилимпикс», который является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.
По итогам чемпионата 557 человек стали победителями в 93 компетенциях.
Чемпионат профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями проходил на базе 24 образовательных учреждений Московской области, собрав более 950 участников из 287 организаций. Участники соревновались в трех категориях: школьники старше 14 лет, студенты и специалисты предприятий.
«Победители были награждены медалями, дипломами и памятными подарками. Они представят Московскую область в финале Национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдет в Москве в октябре. Желаем ребятам удачи!» — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.