Свыше 500 тыс жителей Подмосковья уже скачали социальный паспорт льготника

В Московской области жители получили уникальную возможность воспользоваться электронным социальным паспортом льготника, что значительно упрощает доступ к социальным услугам. С переходом на цифровые технологии все больше людей предпочитают электронные документы, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Социальный льготный паспорт в нашем регионе скачали уже более 500 тысяч жителей. Особенно активно им пользуются многодетные семьи, которые могут без труда посещать музеи и культурные мероприятия, просто предъявив документ на своем смартфоне», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Цифровой социальный паспорт не только содержит штрих-код социальной карты, но и предоставляет важную информацию о льготной категории, а также реквизиты документов, подтверждающих право на льготы.

Кроме того, электронный паспорт открывает доступ к скидкам в различных торговых сетях и организациях, что делает его незаменимым инструментом для льготников. Удобство использования электронного документа заключается в том, что он всегда под рукой — достаточно лишь смартфона. Это избавляет от необходимости носить с собой бумажные документы и позволяет избежать лишних хлопот.

Скачать свой социальный паспорт на главной странице регионального портала госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.