Свыше 500 тыс писем и мелких пакетов отправили жители Люберец в 2024 году

Более 500 тысяч писем и мелких пакетов отправили жители городского округа Люберцы в 2024 году, сообщил руководитель Люберецкого почтамта Евгений Егоренков.

«В 2024 году жители городского округа Люберцы отправили 512 347 писем и мелких пакетов. Ежемесячно люберчане отправляли более 18 тысяч посылок и денежных переводов, а пенсии и социальные выплаты получали свыше 15 тысяч люберецких пенсионеров», — отметил Егоренков.

Руководитель Люберецкого почтамта сообщил, что в отделениях почтовой связи на территории округа поэтапно внедряется услуга выдачи заказов с популярных маркетплейсов. На данный момент выдача заказов доступна уже в 18 почтовых отделениях, что делает получение товаров из интернет-магазинов еще удобнее для жителей городского округа.

«Почтовые отделения Люберец продолжают развиваться, предоставляя жителям современные и востребованные услуги, соответствующие их потребностям», — подчеркнул Егоренков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.