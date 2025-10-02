Свыше 500 мам в декрете Подмосковья подали заявки на бесплатное переобучение

В Московской области активно реализуется национальный проект «Кадры», который предоставляет уникальные возможности по переобучению для множества категорий жителей. Получить меру государственной поддержки могут жители предпенсионного возраста и старше 50 лет, неработающие женщины с детьми дошкольниками, инвалиды, работники под риском увольнения, ветераны боевых действий, а также женщины в отпуске по уходу за ребенком. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Более 500 женщин в декрете уже воспользовались шансом пройти бесплатное переобучение и освоить новые навыки, что позволяет им совмещать родительство и саморазвитие. Обучение проходит в удобном формате, что делает его доступным для всех желающих», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Женщины в декрете имеют возможность выбирать программу обучения из множества направлений. На портале «Работа в России» их представлено более 20.

Как уточнили в министерстве социального развития Подмосковья, в этом году наиболее популярными направлениями стали: 1С программист и разработчик, специалист по управлению персоналом и аналитик кадрового счета в 1С, системный аналитик, а также младший воспитатель и няня.

Каждое из этих направлений открывает новые горизонты для карьерного роста и профессионального развития. Участницы программы имеют возможность не только получить актуальные знания, но и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Для получения более подробной информации о программе бесплатного переобучения и записи на курсы, можно посетить портал «Работа в России» по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.