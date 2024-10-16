Свыше 500 человек стали участниками экологической акции в Реутове

На Юбилейном проспекте в Реутове прошла осенняя экоакция по раздельному сбору вторсырья, организованная местным экодвижением «Раздельный сбор», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Несмотря на осеннюю прохладу, акцию посетило более 500 человек. За два часа было собрано больше 500 килограмм разных видов макулатуры, более 400 килограмм алюминиевых и железных банок, крышек и железной посуды, больше пяти больших мешков разнообразных крупных и мелких пластиковых фракций и стекла, а также 13 мешков пленки и пакетов.

Кроме того, жители сдали в переработку 400 килограмм одежды. На площадке проведения акции был организован и прием пластиковых крышечек в рамках благотворительной акции «Добрые крышечки».

В дополнение к привычным фракциям жители могли сдавать электролом: старые ноутбуки, принтеры, провода и прочую мелкую и крупную бытовую технику, которая отправилась на переработку.

По традиции техническим партнером экоакции выступил региональный оператор по обращению с ТКО компания ООО «Хартия». Сотрудники регоператора осуществили частичный вывоз фракций, собранных в рамках мероприятия.

Собранные отходы были погружены в автомобиль и отправлены в комплекс по переработке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.