Свыше 50 добровольцев Ленинского округа отметили благодарственными письмами

В Детской школе искусств «Видное» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню добровольца Московской области, где свыше 50 самых активных волонтеров Ленинского городского округа наградили благодарственными письмами за активную гражданскую позицию и личный вклад в развитие волонтерского движения, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Сегодня мы собрались в зале Детской школы искусств, чтобы ещё раз напомнить себе, что доброта и взаимопомощь способны изменить мир к лучшему, а также подчеркнуть вклад наших лучших волонтёров. Одним из важнейших направлений работы волонтёров Ленинского округа является организация и транспортировка гуманитарной помощи, а также поддержка семей наших военнослужащих. С начала специальной военной операции наши волонтёрские группы, предприниматели и просто неравнодушные жители отправили более 20 конвоев в зону проведения операции. Это около 200 тонн гуманитарной помощи, включая автомобили УАЗ, пикапы, квадрокоптеры, антидроновые ружья, тепловизоры, генераторы, обмундирование, маскировочные сети, медикаменты, продукты и многое другое. Только в День города мы коллективно смогли за несколько часов собрать и отправить 24 тонны груза жителям Курской области», — обратился ко всем присутствующим с словами глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

На мероприятии были подведены итоги работы добровольческих организаций с начала 2024 года. Руководитель координационного военно-патриотического центра «Стратегия» Елена Перепелица, заместитель руководителя координационного военно-патриотического центра «Стратегия» Ольга Далимаева, волонтер Ленинского городского округа Сергей Егоров были отмечены медалями «За гражданское мужество», а руководителя клуба «Жены семей мобилизованных» Ленинского городского округа, заместитель председателя общероссийской общественной благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России», жена участника специальной военной операции Анну Морозову и руководителя волонтёрской группы «Видное Za Победу» Екатерину Печёных наградили медалью «За содействие СВО». День добровольца на территории Московской области был учрежден в 2017 году.

Также сообщается, что на территории Ленинского городского округа функционируют порядка 40 волонтерских организаций помощи СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.