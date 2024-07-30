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Свыше 4,2 тыс нарушений лесного законодательства выявлено в Подмосковье с января

С начала 2024 года инспектора лесной охраны в ходе патрулирований земель лесного фонда зафиксировали 4 256 нарушений лесного законодательства, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Проверки проводились в основном на лесных участках, максимально приближенным к населенным пунктам, садовым товариществам, а также там, где любят отдыхать местные жители и гости региона», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего нарушений было выявлено на территории Волоколамского (772), Истринского (505), Бородинского (272), Виноградовского (265) и Дмитровского (254) лесничеств.

Евгений Агулов уточнил, что чаще всего нарушители не соблюдали правила пожарной безопасности (2 259), правил санитарной безопасности (817) и самовольно занимали лесные участки (628).

В отношении нарушителей, большая часть которых физические лица, было составлено 2 185 протоколов об административных и уголовных правонарушениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.