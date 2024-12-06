Свыше 400 учащихся Химок приняли участие в ярмарке вакансий

На встрече выступили работодатели более чем 20 предприятий и организаций — специалисты рассказали об особенностях работы в каждой отрасли. Также с напутственным словом к выпускникам обратились руководители подразделений колледжа.

На встрече студенты познакомились с 38 работодателями, представляющими более 20 предприятий и организаций. Специалисты рассказали ребятам о преимуществах работы в газораспределительных, медицинских и фармацевтических учреждениях, туристических компаниях, инженерных предприятиях и других. В числе работодателей: научно-производственные объединения «Энергомаш» и имени Лавочкина, Главный военный клинический госпиталь имени Николая Будренко, Химкинская клиническая больница, «Шереметьево Хэндлинг», «Мособгаз», фармацевтическая компания «Велфарм-М», «Россети Московский Регион» и многие другие ведущие компании, предприятия и учреждения.

«Ярмарка вакансий — это не просто событие, а целый мир возможностей. Яркие баннеры, улыбки, оживленные разговоры соискателей. Каждый шаг по залу — это шаг к новой жизни. Каждый участник — это история, мечта о достойной работе, о реализации потенциала. Ценность мероприятия заключается в возможности обмена опытом, получением новой информации о профессиях и компаниях, понятии о том, чего ожидает современный рынок», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Гаврилова.

С напутственным словом к выпускникам обратились руководители структурных подразделений колледжа № 8 Людмила Бурова и подразделения № 9 Людмила Боблак. Они пожелали выпускникам хорошего окончания учебного года и успехов в дальнейшей деятельности.

В следующем году отделения колледжа «Подмосковье» из Химок выпустят 434 специалистов. Выпускники получат диплом о среднем профессиональном образовании по таким специальностям, как: документационное обеспечение и архивоведение, сестринское дело, фармация, право и организация социального обеспечения, управление качеством продукции, повар-кондитер и другим.

Колледж «‎Подмосковье» — одно из самых крупных учебных заведений среднего профессионального образования Московской области. Здесь обучаются порядка 5 000 студентов. В прошлом учебном году колледж выпустил 1 176 специалистов среднего профессионального образования, из них 120 выпускников получили дипломы с отличием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.