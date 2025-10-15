Свыше 40 тыс тонн молока произвели в Волоколамске с начала года

Волоколамский округ демонстрирует высокие результаты в молочном производстве, занимая одно из лидирующих мест в Московской области. С начала года предприятия округа произвели более 40 тысяч тонн молока, что подтверждает их устойчивое развитие и профессионализм, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За 9 месяцев 2023 года волоколамские компании произвели и реализовали 40 тысяч 171 тонну молока. Основной вклад в этот успех внесла компания ООО «ТиЭйч –Рус Милк Фуд», которая за этот период выпустила 14 тысяч 605 тонн продукции, что составляет 36% от общего объема. По сравнению с прошлым годом предприятие увеличило свои показатели на 11%, демонстрируя значительный рост и эффективность.

В планах на ближайшие годы — дальнейшее развитие молочного производства. По прогнозам, до конца 2025 года объем производства молока в округе достигнет 56 350 тонн. Это свидетельствует о стремлении волоколамских предприятий к расширению производственных мощностей и улучшению качества продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.