Свыше 36,5 тыс выпускников Подмосковья напишут итоговое сочинение

В Московской области стартовала подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) 2026 года. Подготовка к экзаменам осуществляется системно и включает в себя информационно-разъяснительную работу для выпускников и их родителей, а также организацию необходимых условий для проведения экзаменов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

3 декабря более 36,5 тыс. выпускников Подмосковья примут участие в итоговом сочинении (изложении), которое является обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации для обучающихся 11 классов. В целях повышения уверенности выпускников при написании итогового сочинения 14 ноября во всех школах региона пройдет региональная апробация.

В этом учебном году в Московской области внедряются новые технологии проведения итогового сочинения. Бланки для сочинения будут печататься и сканироваться непосредственно в школах, а проверка работ участников будет осуществляться в электронном формате. Для подготовки к апробации 6 и 7 ноября прошли обучающие мероприятия для муниципальных координаторов и школьных ответственных за проведение итогового сочинения как в очном, так и в дистанционном формате. В ходе обучения были проработаны технологические схемы проведения апробации, даны рекомендации и определены основные функциональные задачи. По результатам апробации будет проведен подробный анализ, на основе которого будут даны рекомендации как школам, так и выпускникам.

Традиционно Московская область на протяжении всего учебного года проводит несколько региональных тренировочных мероприятий. Это позволяет отработать технологию и снизить напряжение перед экзаменами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.