Свыше 320 человек в Реутове стали участниками празднования Дня студента

В минувшую субботу в Центральном парке Реутова состоялось празднование Дня студента. В ярком и активном мероприятии приняли участие более 320 жителей и гостей округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Татьянин день в парке стартовал в 14:00 с турнира по настольному хоккею. Также участники праздника смогли посоревноваться в приготовлении смузи и попробовать вишневый глинтвейн.

На интерактивной уличной площадке аниматоры не давали гостям заскучать. Кроме того, в парке все желающие смогли принять участие в веселой игре — «Угадай, что внутри».

Завершилось мероприятие ярким танцевальным флешмобом.

Сезонные торжества, мастер-классы и другие активности по традиции проходят в рамках программы губернатора Московской области «Зима в Подмосковье». Проект объединяет общественные пространства региона в площадки, где жители и гости Московской области могут отлично провести время.

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