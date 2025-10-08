Свыше 30 тыс заявлений на выдачу справок архивами Подмосковья подано онлайн

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано свыше 30 тыс. заявлений на выдачу архивных справок госархивом Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Архивные справки могут понадобиться для оформления и перерасчета пенсии, получения льгот и компенсаций, вступления в наследство, установления родства и в других случаях. Чтобы получить информацию об имуществе, стаже работы или заработной плате, истории дома или улицы, узнать сведения о рождении, бракосочетании и смерти для составления родословной, необходимо отправить запрос в электронном виде.

Услуга «Выдача справок архивами Московской области» доступна на портале в разделе «Личные документы» – «Справки». Результат, заверенный электронной подписью, поступает в личный кабинет заявителя.

Также заказать документы из госархива Московской области можно в мобильном приложении Добродел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.