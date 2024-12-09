Свыше 30 предприятий получат поддержку в Солнечногорске

Выездная администрация для предпринимателей прошла в Солнечногорске. Более 30 представителей бизнеса напрямую обратились со своими вопросами к региональным и муниципальным органам власти, налоговой службе, ресурсоснабжающим организациям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Такой формат встречи с предприятиями стал новым для округа. Бизнесмены на одной площадке смогли рассказать о проблемах, получить консультации и узнать о мерах поддержки. Их обращения направили в работу, чтобы помочь справиться с возникшими трудностями. Ряд вопросов взяли на сопровождение представители областного инвестиционного блока.

«В таком диалоге власти понимают реальную проблематику и запросы инвесторов на своей территории. Важно оперативно на них реагировать. Это имеет конкретный экономический эффект: разрешив вовремя проблему, это помогает предпринимателю экономить конкретные денежные средства, ускорить реализацию инвестпроекта и в целом положительно влияет на инвестклимат», — отметил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан.

Большинство обращений касались обеспечения коммунальными ресурсами, транспортной доступности, земельных и имущественных вопросов.

Как отметил глава городского округа Константин Михальков, благодаря активному взаимодействию власти и бизнеса предприятия Солнечногорска получили в два раза больше мер поддержки в 2024 году по сравнению с прошлым.

«Формат понравился многим — живой диалог без формальностей. Главное — мы услышали друг друга. Для меня важно, чтобы каждый, кто работает на благо округа, чувствовал поддержку», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее формат выездных администраций в округе успешно зарекомендовал себя для решения вопросов жителей, старост и председателей советов многоквартирных домов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.