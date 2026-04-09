Свыше 26 тысяч заявлений на выплату к школе подали в Подмосковье

С начала 2026 года многодетные семьи Подмосковья подали более 26 тысяч онлайн-заявлений на ежегодную выплату на школьную форму. Подать документы можно до 5 декабря через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выплата предоставляется одному из родителей многодетной семьи на каждого обучающегося один раз в календарном году. Ее размер составляет 3 000 рублей.

Заявление необходимо подать не позднее 5 декабря текущего года. Услуга «Предоставление выплаты на обучающегося» размещена на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным».

Решение о назначении выплаты или об отказе направят в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней. Средства перечислят на указанный расчетный счет не позднее 20 декабря текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.