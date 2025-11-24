Свыше 250 тыс школьников Подмосковья поучаствовали в олимпиаде по киберграмотности

Продолжается Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет», направленная на развитие у школьников навыков безопасного поведения в сети и ответственного использования современных технологий. Поучаствовать в ней могут учащиеся 1-11 классов до 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования.

Подмосковье лидирует по количеству участников: более 250 тысяч школьников региона уже приняли участие в олимпиаде. Она охватывает актуальные темы, важные для школьников всех возрастов, такие как цифровая безопасность, защита персональных данных, культура общения в интернете, работа с нейросетями и основы цифровой этики. Интерактивный формат заданий делает процесс обучения увлекательным и доступным. Участники выполняют восемь интерактивных заданий, которые моделируют реальные ситуации в онлайн-пространстве, включая общение в социальных сетях, онлайн-играх, анализ информации и борьбу с фишинговыми сайтами.

В ведомстве добавили, что на выполнение заданий дается 60 минут. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или войти под логином и паролем от Учи.ру. Все участники получат сертификаты, грамоты или дипломы в зависимости от результата, а учителя — благодарственные письма.

Олимпиада организована АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минцифры России, национального проекта «Экономика данных» и образовательной платформой Учи.ру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.