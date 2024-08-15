Свыше 21 тысячи деревьев и кустарников высадили на столичных магистралях

В столице с 2021 года осуществляют программу по озеленению магистралей и крупных улиц. В рамках нее было высажено свыше 21 тыс. деревьев и кустарников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге .

За минувший год на 12 магистралях появилось более 4 тыс. деревьев — яблонь, лип, кленов, вязов. Их высадили, например, на Нахимовском, Волгоградском и Севастопольском проспектах, Рублевском и Можайском шоссе.

В будущем у зеленых насаждений появится пышная крона, которая в течение долгих лет будет украшением для города.

Этой осенью работы по озеленению магистралей продолжатся. Они затронут более 10 крупных транспортных артерий мегаполиса — там «вырастет» еще около 3 тыс. деревьев.