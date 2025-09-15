Свыше 200 молодых полицейских приняли присягу в Ленинском округе

В Ленинском городском округе 230 молодых сотрудников полиции приняли присягу в торжественной обстановке. Все они являются слушателями Центра профессиональной подготовки Главного управления МВД России по Московской области имени Героя России Тинькова. Учреждение около 70 лет расположено на территории муниципалитета, сообщили в пресс-службе главы Станислава Каторова.

«Присяга — это не просто формальность, а момент, когда вы дали самую главную клятву в жизни — клятву быть защитниками правопорядка и спокойствия граждан, делать мир справедливее и быть верными своему долгу», — произнес председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко, обращаясь к молодым полицейским.

В пресс-службе администрации уточнили, что областной Центр профессиональной подготовки сотрудников МВД с 1965 года работает в Расторгуевской части города Видное, и история развития этой территории неразрывно связана с деятельностью Центра.

«Сейчас Центр профессиональной подготовки — это большой учебный комплекс, оснащенный в соответствии со всеми современными требованиями для качественной подготовки полицейских. Это настоящая кузница кадров, где ежемесячно готовят порядка 550 начинающих стражей порядка. Молодых сотрудников не только обучают тонкостям профессии, но и формируют у молодых людей гражданскую позицию, патриотизм и чувство личной ответственности», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

На сегодняшний день коллектив учреждения насчитывает порядка 200 сотрудников. Оно носит имя Героя России, майора милиции Валерия Анатольевича Тинькова, погибшего при выполнении специального задания в Чечне в мае 1995 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.