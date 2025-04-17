Свыше 200 куличей передали бойцам СВО к Пасхе в Солнечногорске

Активисты и волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» передали более 200 пасхальных куличей военнослужащим специальной военной операции, которые сейчас находятся на лечении в военном клиническом госпитале в Тимоново, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Куличи перед этим освятили в часовне. В гуманитарной миссии помогли предприниматели округа. Также в Тимоновский госпиталь доставили крупную партию медикаментов, которую собрали с учетом потребностей медучреждения, а также чай и кондитерские сладости для бойцов.

«Мы на постоянной основе посещаем Тимоновский госпиталь и стараемся поддерживать наших бойцов. Мы очень надеемся, что наши внимание и забота помогут в их скорейшем выздоровлении», — рассказал волонтёр Солнечногорского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Арсений Чеботарев.

Каждый желающий может внести свой вклад в помощь бойцам, их родственникам и жителям приграничных территорий. Сделать это можно в Едином центре поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО (ул. Красная, д. 22А, 1 этаж), волонтёрских и общественных организациях округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.