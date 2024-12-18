Свыше 2 тыс жителей Подмосковья воспользовались интерактивной картой елочных базаров

На базе портала «МОй АПК» 13 декабря запустили интерактивную карту елочных базаров. За это время картой для покупки главного новогоднего украшения уже воспользовались более 2 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«Официальные елочные базары Подмосковья отмечены на интерактивной карте. С помощью онлайн-сервиса жители и гости региона могут найти ближайший к дому базар и приобрести елку для своего праздника», — сказал директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Портал «МОй АПК» — персональный гид в сфере сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. На портале можно найти информацию о доступных в регионе сервисах и услугах для жителелей, гостей и производителей сельхозпродукции, узнать последние новости агропромышленного комплекса и познакомиться с гастрономическим разнообразием Подмосковья.

Большинство елочных базаров в регионе откроются с 20 декабря. Ознакомиться с интерактивной картой елочных базаров можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.