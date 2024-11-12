Свыше 2 тыс заявлений подано в детские сады Подмосковья за неделю

На портале госуслуг Московской области услугой онлайн-записи детей в дошкольные образовательные учреждения воспользовались более 2 тысяч раз за неделю. Об этом рассказали в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Услуга «Постановка на учет и зачисление в детский сад» доступна на региональном портале в разделе «Образование» — «Образование детям». Подать заявление могут родители или законные представители ребенка. При этом необходимо иметь временную или постоянную регистрацию в Московской области.

Чтобы встать в очередь в детский сад, нужно войти в личный кабинет на регпортале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму в карточке услуги. Подать заявление можно с рождения ребенка и до 7 лет.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней. Когда ведомство рассмотрит документы, ребенка включат в очередь на зачисление.

После того, как ребенку предоставят место в детском саду, для зачисления нужно будет прийти на прием в предложенный сад и оформить договор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.