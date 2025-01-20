Свыше 2 тыс исследований проб меда провели в Подмосковье за 2024 год

Специалисты лабораторий министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели в 2024 году более 2,7 тыс. диагностических исследований 2,9 тыс. проб меда разных сортов, а также продуктов пчеловодства, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках исследований применялись органолептические измерительные методы, то есть определялся вкус, цвет, внешний вид, аромат, консистенция, наличие признаков брожения и посторонних механических примесей. С помощью лабораторных техник были установлены содержание сахарозы, воды, определено диастазное число, а также общая кислотность.

В министерстве подчеркнули, что исследования проходит продукция, реализуемая на региональных ярмарках и рынках. Во избежание покупки контрафакта совершать покупки можно только в санкционированных местах торговли, где продажи производятся с полным комплектом документов, подтверждающих происхождение и содержащих информацию о товаре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.