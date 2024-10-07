Свыше 130 экскурсий провели для участников клуба «Активное долголетие» в Химках

В 2024 году в городском округе Химки для участников проекта «Активное долголетие» было организовано более 130 выездных экскурсий. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Я рада, что в нашем городе есть место, где люди старшего возраста могут увлекательно провести время. Здесь они участвуют в экскурсиях, концертах, мастер-классах и спортивных занятиях», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

В Химках клуб «Активное долголетие» открыт по адресу: ул. Кирова, строение 24. Проект реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева по всему Подмосковью.

Расписание тематических мероприятий и экскурсионных поездок можно найти на сайте проекта в разделе «Активности» или в мобильном приложении «Соцуслуги», а также в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» по телефону: 8 (495) 572-25-33 или в клубе «Активное долголетие» по телефону: 8 (495) 572-65-14.

Муниципальный депутат Глеб Демченко отметил, что в рамках проекта «Активное долголетие» жители пенсионного возраста могут бесплатно заниматься различными активностями. Жители старшего возраста могут выбрать для себя множество увлекательных занятий: скандинавскую ходьбу, йогу, катание на велосипедах и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.